La Juventus continua la rivoluzione. Dopo l’esonero di Andrea Pirlo ed il ritorno di Massimiliano Allegri, la dirigenza ha deciso per l’arrivo di Maurizio Arrivabene come nuovo amministratore delegato del club. L’intenzione della Vecchia Signora è quella di riscattare l’ultima stagione deludente. La squadra ha messo in bacheca altri due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) mentre il rendimento in campionato e Champions League non è stato all’altezza. La dirigenza ha iniziato una vera e propria rivoluzione che nelle prossime settimane riguarderà in parte anche i calciatori.

Chi è Maurizio Arrivabene

La Juventus ha deciso di puntare su Maurizio Arrivabene nel ruolo di amministratore delegato. Dopo 20 anni nella commercializzazione in Italia e all’estero, entra a far parte della filiale europea di Philip Morris a Losanna. Si è dedicato del settore del marketing, è riuscito anche a ricoprire il ruolo di Vice Presidente di Marlboro Global Communication. Nel 2011 è stato presidente del consiglio di amministrazione Consumer Channel Strategy and Event Manager per Philip Morris International. Protagonista anche nel mondo della Formula 1, dal 24 novembre 2014 al 7 gennaio 2019 è stato direttore della Scuderia Ferrari dopo aver sostituito Marco Mattiacci. E’ sposato con Stefania Bocchi, portavoce in Ferrari. Adesso è diventato il nuovo amministratore delegato della Juventus. In alto la FOTOGALLERY con i meme ed i messaggi dal web.