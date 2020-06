Chi è Pedro, nuovo attaccante della Roma: il club salvato dalla bancarotta e la movimentata vita privata [FOTO]

Pedro Rodríguez Ledesma, conosciuto da tutti come Pedro o Pedrito, sarà il primo rinforzo della Roma per la prossima stagione. L’attaccante spagnolo arriva a parametro zero dal Chelsea ed ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni a stagione. Nato a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna, il 28 luglio 1987, Pedro è figlio unico. Si è avvicinato al calcio sin da piccolo grazie al Club Deportivo San Isidro, salvato dalla bancarotta con la cessione del calciatore al Chelsea. Infatti, 420 mila euro sono andati al club di Tenerife. Nel 2004, a 17 anni, è passato nella cantera del Barcellona. Quattro anni nelle giovanili, poi è arrivato in prima squadra. Sette stagioni trascorsi con la maglia catalana con 99 reti e 321 presenze. Poi, nel 2015 il trasferimento al Chelsea. Cinque stagioni in Inghilterra con 193 presenze totali e 42 gol. Un palmarés da fare invidia: tre Champions League, tre Supercoppe europee, due Mondiali per club, cinque campionati spagnoli, una Premier League, una Europa League, 3 coppe del Re, 1 Fa Cup e 4 Supercoppe nazionali con Barcellona e Chelsea. Con la Nazionale spagnola ha vinto un Mondiale ed un Europeo. Pedro è l’uomo delle partite decisive: ha segnato in ogni finale disputata con 9 realizzazioni all’attivo.

Una vita privata abbastanza tranquilla, almeno fino al 2017. Una relazione durata oltre 10 anni con Carolina Martin, sposata nel 2015. Tre figli: Bryan, Kyle e Marc, quest’ultimo nato dopo la separazione dei genitori. Sì, perché Pedro nel 2017 è stato paparazzato con la sua nuova fiamma, Patricia Magana. Passeggiate romantiche e baci appassionati, finiti sui tabloid inglesi. Dopo le foto con la sua nuova fiamma, arriva ovviamente la rottura con Carolina. Una relazione finita male a quanto sembra. Pedro ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto con Carolina, che invece ha conservato i post con l’ex marito e, nel 2018, ha celebrato la festa del papà con un post di auguri e una foto di Pedro con i tre figli. L’ex moglie ha rimproverato Pedrito di non essere abbastanza presente con i figli.

Come detto, la nuova compagna di Pedro è Patricia Magana, un ex hostess che ha poi lavorato in un ristorante di Londra. A parte gli scatti dello “scandalo”, la loro vita di coppia prosegue lontano dai riflettori. La relazione è divenuta ufficiale un anno dopo le foto, alle nozze dell’ex compagno al Barcellona Cesc Fabregas. A parte qualche inciampo, Pedro è sempre stato un professionista esemplare e la Roma lo ha scelto per questo e per provare a portare a casa un trofeo, che manca dal 2008. In alto alcune immagini di Pedro e della compagna nella nostra FOTOGALLERY.