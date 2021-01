Chiara Ferragni e Fedez sono due tra i più famosi personaggi al mondo, anche sui profili social sono seguitissimi. Il legame è fortissimo, formano una coppia veramente apprezzata, è infatti in arrivo anche il secondo figlio. L’influencer può contare su oltre 22 milioni di follower, un numero veramente altissimo. Stesso discorso per il cantante, i fan in questo caso sono 11 milioni.

Le foto di Chiara Ferragni e Fedez

Nel frattempo Chiara Ferragni e Fedez si sono scatenati, l’ultimo scatto pubblicato sui social non è passato inosservato. Si sono fotografati in vasca e sono completamente nudi, alle spalle un panorama veramente mozzafiato. La foto ha raggiunto un numero esagerato di like e commenti. In alto la GALLERY con tutte le immagini.