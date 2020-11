Chiara Nasti è una delle influencer più conosciute in Italia e nel mondo, è infatti seguitissima sui social. In particolar modo su Instagram sono 1,7 milioni i follower, un numero veramente clamoroso. Non è mai passata inosservata, principalmente per il suo carattere, ma anche e soprattutto per la sua bellezza. Il fisico è infatti mozzafiato, le forme fanno impazzire il mondo del web. In particolar modo gli ultimi scatti hanno lasciato il segno, la modella si è fotografata con una maglietta bianca trasparente. Non c’è il reggiseno, le forme sono sempre più in mostra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini.