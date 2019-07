Ciliverghe, annunciato il ritorno di Jacopo Mozzanica [FOTO]

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare il raggiungimento dell’accordo con Jacopo Mozzanica. Il centrocampista classe ’96 torna a vestire la maglia gialloblù dopo due stagioni passate in prestito prima alla Pro Patria e poi all’Adrense. Cresciuto nel vivaio del Brescia Calcio il mediano si era poi legato ala Ciliverghe con cui aveva disputato due campionati di serie D.

“Mozzanica è un elemento imprescindibile per il nostro progetto, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – sia io che il tecnico Carobbio lo abbiamo ritenuto fondamentale fin dal primo minuto, ha disputato una grandissima stagione il passato campionato crescendo molto sotto tutti i punti di vista e la sua esperienza sarà determinante all’interno dello spogliatoio dove si può già considerare uno dei vecchi del Ciliverghe. Per lui non a caso sono state rifiutate molte offerte nel corso del calciomercato”.

“La stima che ho percepito nei miei confronti da parte del tecnico Carobbio è stata determinante – le parole di Jacopo Mozzanica – ci siamo sentiti spesso telefonicamente così come con il direttore Facchinetti. Tornare a Ciliverghe è motivo di orgoglio, ritorno cresciuto e pronto a riprendere il percorso interrottosi dopo i due anni di prestito, voglioso di mettermi a disposizione di un allenatore come Carobbio di cui tutti parlano un gran bene e che io ho avuto modo di conoscere solo come compagno di squadra. Il primo obiettivo è la salvezza nel minor tempo possibile, poi vedremo, perché questo per noi è un progetto a medio termine di crescita importante, e chi è qui è perché sente di farne parte veramente. Non vedo l’ora di iniziare”.