La classifica dei 100 migliori allenatori della storia, ecco la Top 10 [FOTO]

I campionati di calcio sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, è il momento quindi dei bilanci e divertirsi con alcune classifiche simpatiche legate al mondo del pallone. Nel dettaglio il sito Four Four Two ha pubblicato la graduatoria dei migliori 100 allenatori della storia del calcio. Presenti anche alcuni italiani, anche nella Top10, più tecnici con un passato importante in Italia. All’ultimo posto di questa speciale tabella troviamo Roy Hodgson, al 97esimo posto l’attuale Ct della Nazionale italiano Roberto Mancini. Al numero 94 Ferruccio Valcareggi, al 93 Antonio Conte, al 90 Claudio Ranieri, al 79 Enzo Bearzot, al 73 Didier Deschamps, al 61 Nevio Scala, al 43 l’attuale allenatore dell’Atletico Diego Simeone, al 24esimo Fabio Capello, al 19 Nereo Rocco, al 18 Carlo Ancelotti, al 14 Trapattoni, al 13 Lippi, al 12 Mourinho. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i nomi dal decimo al primo posto.