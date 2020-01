Classifica Serie A senza errori arbitrali, il commento: “Forse c’è qualcuno che ci marcia…”

Quando si parla di calcio, si sa, a far infuriare più di ogni altra cosa i tifosi sono gli errori arbitrali. Un episodio dubbio, una decisione controversa. Ogni piccolo dettaglio, specie se determinante per il risultato, dà adito a polemiche che si protraggono per giorni, settimane, mesi. In alcuni casi, quelli più clamorosi, addirittura anni.

Succede in ogni categoria, ovviamente, ma il risalto maggiore non può che essere per la Serie A. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo pubblicato a tal proposito la classifica del campionato italiano senza errori arbitrali. Non sono mancate le sorprese. E, anche in questo caso, non sono mancate le polemiche social. C’è chi tira fuori il Var e il fatto che non abbia eliminato problematiche e strascichi post partita, chi pensa che non ci si debba appigliare a qualche svista e chi la trova ingiusta. Come sempre, siamo andati a raccogliere alcuni messaggi, che trovate nella FOTOGALLERY in alto.

Per concludere, ci sembrava giusto sottolineare come la classifica stilata qualche giorno fa non avesse a che fare con simpatie verso l’una o l’altra squadra ma fosse dettata dagli effettivi errori di valutazione da parte della terna arbitrale che hanno condizionato il risultato. Ci siamo sempre schierati a favore del Var e della tecnologia nel calcio perché pensiamo possa davvero eliminare di molto gli errori e magari, col tempo, cancellarli del tutto.