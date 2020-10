Claudia Lai sulla malattia: “l’ultimo controllo non ha avuto l’esito sperato”

Negli ultimi giorni sono circolate voci si un divorzio tra Radja Nainggolan e la moglie. Claudia Lai aveva annunciato la vittoria contro la malattia, adesso ha aggiornato la situazione dopo un nuovo controllo: “ahimé questa non ha avuto proprio l’esito che mi aspettavo… dovrò fare una risonanza per capire meglio chi è questo intruso da 12,4 mm che ha preso possesso del seno sinistro… Voglio essere comunque positiva, come sempre, ma se così non dovesse essere, sono consapevole di quello che dovrò affrontare…”. In alto la FOTOGALLERY.