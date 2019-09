Cluj-Lazio 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Correa canta Caparezza, si salva Jony [FOTO]

CLUJ-LAZIO, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Lazio parte male in Europa League. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha perso in Romania contro il Cluj. A decidere il match i gol di Deac su rigore e quello di Omrani, a nulla serve il gol di Bastos, che aveva aperto la gara. Bene Jony, unico a salvarsi, male Correa e Strakosha. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

CLUJ: Arlauskis 7; Peteleu 6.5, Burca 6.5, Boli 6, Mike 6.5, Camora 6; Djokovic 6.5, Bordeianu 6, Paun 6 (83′ Culio sv); Traoré 5.5 (46′ Omrani voto 7), Deac 6.5 (90′ Golofca sv).

Lazio (3-4-1-2):

Strakosha voto 4.5: Esce a farfalle sul secondo gol, pronto per il Commissario Montalbano, “Domando perdonanza per la porta, mister, mi scappò”: CATARELLA.

Vavro voto 5.5: si busca la pagnotta senza fare nulla di straordinario: MASTRO PANETTIERE.

Acerbi voto 6: ha poco da fare come tutti i compagni di reparto, non particolarmente colpevole sui gol: UNA SERATA IN VACANZA.

Bastos voto 6: ha il merito di sbloccare la partita, cosa rara per il difensore angolano: la bellezza del gol è direttamente proporzionale a quella dei suoi piedi, poi aiuta Strakosha sul raddoppio dei rumeni: COMPLICE (80′ Adekanye sv)

Lazzari voto 6: ara la fascia in continuazione, fa 7 km con un litro…d’acqua, peccato per i piedi: TRATTORE CON LE RUOTE STORTE.

Berisha voto 5: il giocatore ammirato con il Salisburgo due stagioni fa è un lontano ricordo: BERI-SHAO (67′ Cataldi voto 5)

Lucas Leiva voto 5: verso il 40′ decide di volersi portare a casa la maglia di Djokovic pensando sia il tennista: FAN ACCANITO.

Jony voto 7: inizia a sorpresa da titolare ed è una piacevole scoperta, corre, inventa e disegna assist, cala nella ripresa dopo aver fatto venire il mal di testa agli avversari: MOMENT ACT (80′ Lulic sv)

Milinkovic-Savic voto 5: nel primo tempo va vicino al gol di testa, nella ripresa non si vede: SCOMPARSO.

Correa voto 4.5: Non scende in campo, è ancora nel tunnel elelelel: CAPAREZZA.

Caicedo voto 5: comincia a giocare quando il custode dello stadio spegne i riflettori: RITARDATARIO.