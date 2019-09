Cluj-Lazio 2-1, altra rimonta subita per la squadra di Simone Inzaghi: brutto esordio [FOTO]

CLUJ-LAZIO LIVE – Altro black-out per la Lazio. I biancocelesti si addormentano nella ripresa della partita contro il Cluj e vengono nuovamente sconfitti come a Ferrara contro la Spal. Lazio che non gioca male nel primo tempo e trova il vantaggio con un tocco di ginocchio di Bastos su assist dello scatenato Jony, il migliore dei suoi. Al 41′ Lucas Leiva atterra Djokovic e l’arbitro fischia il rigore. Deac dagli 11 metri spiazza Strakosha. Nella ripresa la Lazio si addormenta e il Cluj ne approfitta al 75′ con Omrani, entrato dalla panchina. L’attaccante prima colpisce la traversa, poi sfrutta un errore clamoroso di Strakosha e Bastos e insacca di testa. Altra brutta prestazione per la squadra di Simone Inzaghi, che parte male in Europa League. In alto la FOTOGALLERY.

FINISCE QUI. LAZIO SCONFITTA.

75′ – Gol del Cluj: Omrani colpisce la traversa da fuori area, sulla respinta la Lazio si addormenta e lo stesso attaccante segna di testa a porta vuota.

46′ – Al via la ripresa.

Fine primo tempo.

41′ – Pareggio Cluj: Lucas Leiva atterra Djokovic in area, dal dischetto Deac spiazza Strakosha.

31′ – Occasionissima per Lazzari: l’esterno si invola verso la porta ma calcia male.

25′ – Gol Lazio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Jony pesca Bastos che di ginocchio insacca.

11′ – Lazio vicina al gol: gran cross di Jony, colpo di testa di Milinkovic-Savic e miracolo di Arlauskis.

1′ – Partiti!

CLUJ-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CLUJ: Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Traoré, Deac.

LAZIO: Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa.