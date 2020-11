Cluj-Roma 0-2, le pagelle di CalcioWeb: i giallorossi staccano il pass per il prossimo turno

Cluj-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma sbanca il campo del Cluj e stacca il pass per il prossimo turno di Europa League. La partita non è stata mai in discussione, gli uomini di Foncesa hanno dimostrato qualità importanti. Dopo il primo tempo senza marcature, la Roma passa in vantaggio grazie ad un autogol di Debeljuh, nella ripresa il gol che chiude definitivamente i conti, ci pensa Veretout su calcio di rigore. Finisce 0-2, i giallorossi non si fermano.

CLUJ: (4-2-3-1): Baldagrean 5; Susic 5.5, Manea 5.5, Burca 5, Camora; 6, Djokovic 6, Itu 5; Rondon 5.5, Pau 5.5, Pereira 5.5; Debeljuh 4.5

ROMA: (3-4-2-1) Pau Lopez 6.5; Spinazzola 6 (dal 64′ Mkhitaryan 6.5), Cristante 6, Juan Jesus 6; Bruno Peres 6, Villar 7, Diawara 6 (dal 76′ Milanese s.v.), Calafiori 6.5; Pellegrini 6 (dal 46′ Veretout 7), Perez 5.5 (dall’84’ Tripi s.v.); Borja Mayoral 6 (dal 64′ Dzeko 6).