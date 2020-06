“Il comandante è scarso, è la Juve più brutta degli ultimi 10 anni”: Sarri nel mirino

E’ il momento di riflessione in casa Juventus. Il club bianconero ha perso un altro trofeo, sconfitta ai calci di rigore in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Ma a preoccupare sono state soprattutto le ultime due prestazioni, contro il Milan e proprio contro la squadra di Gattuso. Esistono delle attenuanti dopo lo stop forzato, ma i bianconeri non hanno dato mai l’impressione di essere pericolosi in 180 minuti. E’ sicuramente un campanello d’allarme in vista delle partite di campionato e Champions League. Nel mirino è finito l’allenatore Maurizio Sarri: arrivato per migliorare il gioco, il passo in avanti non si è visto, almeno da questo punto di vista. Dovrà cambiare passo per salvare la stagione, ma su Twitter arrivano altre critiche: “Il comandante è scarso, è la Juve più brutta degli ultimi 10 anni”, scrive un utente. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.