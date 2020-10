Il coming out nel mondo del calcio: “amo un’altra donna” [FOTO]

Arriva un coming out nel mondo del calcio. La rivelazione è arrivata direttamente da Carolina Morace, una delle più forti calciatrici italiane nella storia. Adesso ha parlato della vita sentimentale in un’intervista al Corriere della Sera.

"Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova. Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più". La compagna è l'australiana Nicola Jane Williams. "E solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Adesso non mi nascondo più. Sono una donna che ama una donna".