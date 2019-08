Community Shield, la Supercoppa è del Manchester City: Liverpool ko ai calci di rigore [FOTO]

Si è disputata una partita scoppiettante valida per la Community Shield, sconfitta per i Campioni d’Europa in carica del Liverpool, a fare festa questa volta è il Manchester City. Primo tempo di marca ManCity, nel secondo meglio i Reds. I 90′ finiscono 1-1 con i gol di Sterling e Matip, poi si va ai calci di rigore e dal dischetto sbaglia solo Wijnaldum, gli altri segnano tutti e i Citizens vincono per la sesta volta nella loro storia il Community Shield. Le due squadre si sono schierate a specchio con il 4-3-3, in avvio infortunio per Sané, la partita parte forte con occasioni da una parte e dall’altra, al 12′ vantaggio del City con Sterling, non irresistibile il portiere Alisson. Nella ripresa meglio il Liverpool che trova il pareggio al 77′ con Matip. Il risultato non cambia più e si va ai calci di rigore, a trionfare è la squadra di Guardiola.