Izabel Goulart è la compagna di Kevin Trapp e l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha infiammato il mondo del web. Il portiere è attualmente un calciatore dell’Eintracht Francoforte e della nazionale tedesca. La prima esperienza della carriera è stata con la seconda squadra del Kaiserslautern, poi il salto con i grandi. Il maggior numero di presenze con un club è stato con l’Eintracht Francoforte, sal 2015 al 2018 al Psg, infine il ritorno all’Eintracht.

La fidanzata Izabel Goulart infiamma il web

Izabel Goulart continua a scatenarsi su Instagram con foto super sexy. Può contare su tantissimi follower che hanno modo di apprezzare il suo aspetto fisico, l’ultimo scatto ha messo in mostra il Lato B, praticamente perfetto. I fan sono più di 4 milioni, l’ultima immagine ha realizzato più di 130mila like più tantissimi commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.