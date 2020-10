“Complimenti ai miei amici del Milan”, il post di Wanda Nara scatena il caos [FOTO]

Il divorzio tra l’Inter e Mauro Icardi non è stato dei più semplici, il rapporto con i tifosi si è sviluppato tra amore e odio. Ieri si è disputato il derby tra Inter e Milan con il successo dei rossoneri grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. E Wanda Nara ha deciso di pungere i nerazzurri con una Stories su Instagram che ha scatenato la reazione da parte dei social. La moglie di Mauro Icardi ha postato una foto con il calciatore con la maglia dell’Inter, accompagnandola con questa didascalia: “non c’è derby senza amore, complimenti ai miei amici del Milan”. Una vera provocazione che non è andata giù ai tifosi dell’Inter. In alto la FOTOGALLERY.