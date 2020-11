“Un pò mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare”. Sono le dichiarazioni di Carmen Russo in una recente intervista al settimanale Di Più. A causa del Coronavirus ha deciso di rinunciare ai rapporti intimi con il marito Enzo Paolo Turchi: “A Tale e Quale Show facevamo i tamponi tutte le settimane. Con un solo caso di positività il programma sarebbe stato cancellato. Enzo Paolo in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza quindi sarebbe rischioso anche darsi un bacio. Lui ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani ma io sono molto istintiva e tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”. Sfoglia la F0TOGALLERY in alto con tutte le immagini.