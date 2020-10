Arrivano le rivelazioni di Rosalinda Celentano, figlia del famoso cantautore. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle l’attrice ha parlato di un delicato momento della sua vita, il tumore all’utero.

“E’ iniziato tutto quando avevo 47 anni e mi hanno tolto tutto, poi mi volevano rifare ma io non ho voluto. Da questa battaglia sono uscita più forte di prima. Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene. Ho sempre temuto molto la vita. Esiste il mal di vivere. C’è stata una parentesi durata un anno in cui mi sentivo emarginata anche da me stessa. Non amarsi e non vedere se stessi porta alla catastrofe. L’amore porta sempre alla costruzione di qualcosa di buono. Dura un centimetro la vita. Due anni fa ho tentato il suicidio, adesso mi dispiacerebbe morire”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.