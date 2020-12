Josè Mourinho è un personaggio affascinante, sia come allenatore ma è anche molto apprezzato dalle donne, l’ultima rivelazione di Alba Parietti ha portato tantissime reazioni. Adesso guida il Tottenham, la stagione del club inglese è molto positiva e lo Special One può togliersi tantissime soddisfazioni. Nella sua carriera ha vinto molti trofei, si è confermato sempre uno dei migliori nel suo ruolo. E’ molto apprezzato anche dalle donne dello spettacolo, le ultime confessioni non sono passate inosservate.

Alba Parietti su Mourinho

Alba Parietti ha svelato tanti dettagli nel suo libro “La cacciatrice di narcisi – Mai dare soddisfazione agli stronzi” edito da Baldini Castoldi, in particolar modo non è passata inosservata la parte su Josè Mourinho. Ai microfoni di Libero la showgirl ha confessato di essersi scambiata messaggi privati con messaggi privati. “Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore”. In alto la FOTOGALLERY con tutte la immagini di Alba Parietti.