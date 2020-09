Le confessioni di Dayane Mello su Balotelli: reazione furiosa dell’attaccante [FOTO]

Mario Balotelli continua la ricerca ad una nuova squadra per provare a tornare grande protagonista. Ma continua a tenere banco, come al solito, anche la vita privata, le voci sono aumentate dopo l’ingresso del fratello di SuperMario al GFVip. Come concorrente c’è anche Dayane Mello, la modella sembra innamorata dell’ex calciatore del Brescia, come confessato durante il programma: “Ha segnato la mia vita. Ho sempre voluto stare con lui. È una persona a cui tengo tantissimo. Quando sto con lui divento nervosa, è una cosa che senti solo quando una persona ti piace tantissimo. Quando sto con lui il mio cuore fa tu-tum, è più forte di me, mi sento come una di 15 anni”.

Successivamente è arrivato lo sfogo di Balotelli, poi rimosso dai social: "Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace, ma davvero".