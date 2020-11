Paulo Dybala non sta attraversando un momento entusiasmante in casa Juventus, la vita privata invece prosegue a gonfie vele in compagnia della bella fidanzata. La Joya si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. In cha cosa ama spendere i suoi soldi Paulo? “Negli ultimi dieci anni ho comprato tre macchine. Io principiante? Eh ma cosa me ne faccio? Siamo spesso in giro per le gare in Europa e in Italia e neppure la potrei usare. In più, la Juventus ci fornisce un’auto aziendale. L’ultima che ho comprato la usa Oriana. Io sto molto attento a spendere. Colleziono maglie di calcio. Follie? Sfiorate. Una casacca di Del Piero, all’asta, mi è sfuggita per un pelo soffio. E una di Maradona indossata in una partita contro il Brasile, che qualcuno ha accettato di pagare più di me”. Su Oriana Sabatini: “Riesce a farmi aprire e a farmi vedere ogni giorno le cose in modo diverso. Comunichiamo tanto e facciamo tante cose assieme, anche se ciascuno conserva il suo spazio. A parte sul divano la sera, quando vediamo un film: lei vorrebbe stare sempre abbracciata, io un po’ meno. Stare tutto il giorno appiccicati non va bene. Se la sposerò? Più avanti”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.