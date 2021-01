La stagione con la maglia della Juventus è stata altalenante, anche a causa di qualche problema di troppo. E’ la situazione di Paulo Dybala, attaccante bianconero che spera di tornare grandissimo protagonista nella seconda parte di stagione. La vita privata regala grandi soddisfazioni, l’argentino è fidanzato con Oriana Sabatini.

Le confessioni di Oriana Sabatini

La fidanzata di Paulo Dybala ha toccato argomenti intimi. Oriana Sabatini ha risposto ad alcune domande sul profilo Instagram. “Sei bisessuale?”. La risposta è stata immediata: “vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì”. Una confessione che era arrivata già nel 2018: “non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi”.

Poi altre confessioni: “non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ma credo che sia bene che ogni persona sia libera e possa fare quello che vuole. L’amore è universale, so che suona così stupido, ma è così, puoi innamorarti di chiunque”. Poi è arrivato Dybala, il suo grande amore. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.