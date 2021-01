Tanti auguri a Milena Mastromarino, in arte Malena. La 38enne di Gioia del Colle (BA) compie oggi gli anni, di professione è un’attrice di film hard e ha “acceso” l’irriverente programma radiofonico La Zanzara, condotto su Radio24 dai giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con un’esplosiva intervista. In diretta radiofonica la temperatura si è alzata con l’arrivo di Malena, come riporta Dagospia. L’astro italiano dell’intrattenimento per adulti e volto noto della TV, ha risposto con autoironia alle esplicite domande e alle scabrose curiosità dei due intervistatori a riguardo del sesso: dai gusti personali, alle pratiche sui set del cinema a luci rosseprofessionisti.

La solare attrice di film per adulti, ha risposto anche a diverse domande sull’attuale situazione politica. Infatti, nel 2013 e prima di muovere i passi nella cinematografia mondiale a tripla x, Milena Mastromarino è stata anche membro dell’assemblea nazionale del PD: “Renzi? Una volta stavo con lui. Adesso non me ne frega niente. Ormai mi dedico solo al porno, al mio lavoro, mi sono allontanata dalla politica e non vado a seguire le loro beghe, non mi interessa”. In alto al FOTOGALLERY con tutte le immagini di Malena.