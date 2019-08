Consigli fantacalcio, 1^ giornata: chi schierare e chi evitare, subito Lukaku [FOTO]

CONSIGLI FANTACALCIO – Inizia il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia emozionante ed in grado di regalare emozioni, sorprese e colpi di scena. La prima giornata prende il via con la partita della Juventus in trasferta contro il Parma, match complicato per la squadra bianconera che dovrà iniziare subito la stagione con il piede giusto. Nell’anticipo del sabato il Napoli sul campo dell’insidiosa Fiorentina, stesso discorso per il Milan contro l’Udinese. Scontro salvezza tra Cagliari e Brescia, match davanti al pubblico amico per la Roma contro il Genoa, in trasferta per la Lazio contro la Sampdoria. Trasferta insidiosa per l’Atalanta contro la Spal, il Torino dovrà vedersela contro il Sassuolo, per le zone basse sfida tra Verona e Bologna, chiude la sfida tra Inter e Lecce. Nel frattempo parte anche il Fantacalcio, sfoglia la fotogallery in alto con le due formazioni, i consigli su chi schierare e chi evitare.