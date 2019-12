Conte spietato, l’Inter ‘esonera’ Thiago Motta: Genoa annientato, Lukaku devastante [FOTO]

INTER-GENOA – Si è concluso i secondo match di oggi valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Genoa. Dominio della squadra di Antonio Conte che ha dominato in lungo ed in largo contro una squadra praticamente a pezzi, il presidente Preziosi ha già deciso di esonerare Thiago Motta, al suo posto arriva Diego Lopez. Tutto facile per i nerazzurri che chiudono il match già nel primo tempo, ad aprire le marcature è stato Lukaku di testa, poco dopo il raddoppio da parte di Gagliardini. Nel secondo tempo il Genoa non riesce a reagire, anzi l’Inter chiude definitivamente i conti, Lukaku cede il rigore al giovane Esposito che lo trasforma, poi il belga sfonda la porta con un tiro incredibile per il definitivo 4-0. L’Inter torna in vetta con la Juventus, sprofonda il Genoa. In alto la fotogallery con le immagini del match.