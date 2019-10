Copa Libertadores, termina in parità il derby tra Gremio e Flamengo: spettacolo in campo e sugli spalti [FOTO]

Finisce 1-1 Gremio-Flamengo, derby brasiliano valido come semifinale di andata della Copa Libertadores. A Porto Alegre sono gli ospiti a passare in vantaggio al 69° con un colpo di testa vincente di Bruno Henrique. Il Gremio non molla e all’88° Pepe pareggia deviando in rete un cross dalla destra di Everton. Risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Rio de Janeiro in casa del Flamengo previsto per il 24 settembre. Nell’altra semifinale altro derby, questa volta argentino, con il River Plate che ieri si è imposto per 2-0 sul Boca Juniors di De Rossi, assente nel match d’andata del Monumental.