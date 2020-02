Copenhagen, l’esultanza si trasforma in mega rissa: i calciatori a contatto con la Polizia [FOTO e VIDEO]

Incredibile episodio che si è verificato durante la partita di Europa League tra Celtic e Copenhagen. Per la cronaca il match si è concluso sul risultato di 1-3 con la qualificazione della squadra danese. Ma la partita è passata alla cronaca per un fatto che si è verificato durante la sfida. Sul risultato di 1-1 contropiede per il Copenhagen, Pep Biel va in gol e corre ad esultare verso il settore ospite. Salta i cartelloni pubblicitari ma viene fermato con forza da un poliziotto, a quel punto tutta la squadra interviene e si scatena una vera e propria mega rissa. Ancora non sono chiari i motivi degli ‘scontri’, alla fine l’intenzione del calciatore ospite sembrava solamente quella di esultare sotto i tifosi. In alto la fotogallery con tutte le immagini, in basso il video.

Copper tries to stop Copenhagen celebrating against Celtic and immediately regrets it as he eats the advertising boards. Pure shithousery from the Danes pic.twitter.com/7YCbo4NXjL — Elliot Hackney (@ElliotHackney) February 27, 2020