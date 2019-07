Coppa D’Africa, si ferma la corsa della favola Benin: il Senegal vince di misura e vola in semifinale [FOTO]

Non riesce l’impresa alla favola Benin, la sua avventura in Coppa d’Africa si conclude ai quarti di finale. Il Senegal di Gomis, Koulibaly, Mane, Niang e Keita ha la meglio ed è la prima semifinalista della competizione. Vittoria, però, non senza qualche fatica, visto che la rete, l’unica, decisiva, arriva soltanto al 69′: a segno Gueye. Tra poco meno di un’ora l’altra semifinale tra Nigeria e Sudafrica. In alto la FOTOGALLERY del match.