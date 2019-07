Coppa d’Africa, Tunisia devastante: tris al Madagascar, è semifinale [FOTO]

E’ la Tunisia la quarta ed ultima semifinalista di Coppa d’Africa. Con una vittoria netta, per 3-0, è riuscita infatti a classificarsi tra le prime quattro della competizione.

Non c’è storia contro il Madagascar, nonostante il primo tempo termini a reti bianche. Ma nella ripresa arrivano le segnature di Sassi (tiro dal limite deviato da Fontaine) e Msakni (bravo ad arrivare per primo sul pallone dopo la respinta del portiere) intorno alla mezz’ora, prima che Sliti chiuda definitivamente i conti in contropiede a tempo scaduto (90’+3). La Tunisia troverà adesso il Senegal, mentre l’altra semifinale sarà tra Algeria e Nigeria. In alto la FOTOGALLERY del match.