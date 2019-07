Coppa America, Argentina-Cile 2-1: Albiceleste terza, clamorosa espulsione per Messi [FOTO]

COPPA AMERICA – L’Argentina chiude la sua Coppa America al terzo posto. Battuto nella finalina il Cile. Finisce 2-1 con le reti di Aguero, Dybala e Vidal.

Prime fasi di studio tra le due nazionali. La prima chance arriva al 7′ con Aguero che calcia a lato di poco. Al 12′ Messi batte a sorpresa una punizione trovando Aguero, il Kun scarta il portiere e deposita in rete il pallone del vantaggio. Al 22′ l’Albiceleste raddoppia. Altro lancio in profondità che trova impreparata la difesa cilena e Dybala batte Arias con un morbido tocco sotto. Nella parte centrale del primo tempo si accendono gli animi: prima lite tra Medel e Dybala, seconda con Medel sempre protagonista stavolta contro Messi. Testa a testa e spintoni tra i due e l’arbitro de Vivar espelle tutte e due. Primo rosso in carriera per la “Pulga”. Nel lungo recupero della prima frazione, il Cile si fa vivo dalle parti di Armani che si fa trovare pronto sul tiro di Aranguiz.

Match che si mantiene molto teso anche nella ripresa. Al 49′ ci prova ancora Dybala, uno dei più in palla, ma Arias vola a negargli il gol. Al 59′ il Cile accorcia le distanze con un calcio di rigore di Vidal, concesso per il fallo di Lo Celso su Diaz. Al 72′ si iscrive alla partita anche Edu Vargas che impegna Armani. Al 77′ Arias salva su Aguero; tre minuti dopo è impreciso l’attaccante del Manchester City. Nel finale il Cile ci prova più con i nervi che con organizzazione, ma il risultato non cambia. In alto la FOTOGALLERY.