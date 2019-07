Coppa America, trionfo del Brasile: 3-1 al Perù, Gabriel Jesus perde la testa [FOTO]

Si è conclusa con il botto la Coppa America, nell’ultimo atto si sono affrontate il Brasile ed il Perù, partita più equilibrata del previsto considerando la differenza tecnica in campo con i Verdeoro nettamente superiori. E’ il Brasile dunque a vincere la Coppa America, epilogo che può essere considerato giusto per quanto visto nell’arco di tutta la competizione, qualche brivido nel finale con il Brasile che ha concluso la finale in inferiorità numerica. I Verdeoro passano subito in vantaggio, è Everton a sbloccare il match dopo appena 15 minuti. Il Perù non demorde e trova il pareggio con Guerrero al 44′ su calcio di rigore, passano solo pochi minuti e Gabriel Jesus riporta in vantaggio il Brasile. Nella ripresa espulsione proprio di Gabriel Jesus, forcing del Perù che però non riesce a raggiungere il pareggio. Finisce 3-1, la chiude Richarlison su rigore. Da segnalare proprio l’episodio dell’espulsione di Gabriel Jesus, dopo l’espulsione per doppio giallo ha cercato di danneggiare la torretta VAR per poi scoppiare in lacrime nello spogliatoio. Il Brasile vince meritatamente la Coppa America. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.