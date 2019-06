Coppa America, colpaccio del Perù: impresa contro l’Uruguay, decisivo l’errore di Suarez ai calci di rigore [FOTO]

Si è concluso l’ultimo quarto di finale valido per la Coppa America, la competizione è arrivata ormai alla fase finale. La prima semifinale sarà quella tra Brasile e Argentina, una partita che si preannuncia scoppiettante, nell’altro match il Cile ha da poco scoperto l’avversario. Sono scese in campo Uruguay e Perù, risultato che può essere considerato a sorpresa. I 90 minuti sono stati equilibrati, occasioni da una parte e dall’altra ma le due squadre poco incisive nei metri finali, si va dunque ai calci di rigore, decisivo l’errore di Suarez, per l’Uruguay in gol Cavani, Stuani, Bentancur e Torreira ma non basta per superare il turno. Per il Perù decisivo il gol di Flores. Perù clamorosamente in semifinale ed adesso dovrà vedersela con il Cile.