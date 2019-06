Coppa America, Venezuela-Argentina 0-2: in semifinale sarà super sfida contro il Brasile [FOTO]

COPPA AMERICA – Si è appena conclusa Venezuela-Argentina, partita valida per i quarti di finale della Coppa America. L’Albiceleste vince 2-0 e vola in semifinale contro il Brasile. L’Argentina parte all’arrembaggio: Aguero al 3′ incrocia il tiro ma trova la parata di Farinez. Al 7′ ci prova Pezzella di testa. Alla terza occasione, al 10′, l’Albiceleste passa con Lautaro Martinez: gran colpo di tacco dell’attaccante dell’Inter per l’1-0. La Vinotinto prova a reagire con il tiro di Rincon deviato in calcio. Al 19′ proteste di Messi e compagni per un tocco sospetto in area, ma arbitro e VAR non ravvisano alcuna irregolarità. Al 26′ è il Venezuela a protestare per un fallo di Foyth su Machis, ma anche qui nessun intervento. Al 35′ Aguero viene bloccato da Mago tutto solo davanti a Farinez.

Argentina che parte forte anche nella ripresa, ma stavolta Lautaro spreca da buona posizione. Al 65′ nuovo proteste del Venezuela, ma ancora una volta la squadra arbitrale non concede il rigore. Al 71′ arriva una grandissima occasione per il Venezuela con Hernandez, ma la risposta di Armani è da applausi. Al 74′ l’Argentina raddoppia: palla dentro di De Paul per Aguero che calcia trovando la risposta di Farinez, sulla respinta arriva Lo Celso che insacca. All’83’ è ancora uno strepitoso Armani a salvare sul colpo di testa di Rondon. All’88’ ci prova Di Maria, ma Farinez blocca. Nel finale l’Argentina controlla e vola in semifinale contro il Brasile. In alto la FOTOGALLERY.

