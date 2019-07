Coppa d’Africa, schiacciasassi Algeria: dominio contro la Guinea e quarti conquistati [FOTO]

Dopo il successo del Madagascar contro il Congo si è giocato un altro importante match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il quadro dei quarti si avvicina a completarsi. In serata in campo l’Algeria che ha dominato in lungo ed in largo contro la Guinea, il risultato di 3-0 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro. Partita già chiusa al 57′, ad aprire le marcature è stato nel primo tempo Belaili, nella ripresa Mahrez ha chiuso partita e qualificazione. All’82’ gloria anche per Ounas che fissa il risultato sul definitivo 3-0, partita mai in discussione. L’Algeria vola ai quarti e si candida come una principale protagonista fino alla fine della competizione, poca cosa la Guinea mai in grado di mettere in difficoltà gli avversari.