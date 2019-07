Coppa d’Africa, impresa Benin: Marocco eliminato ai rigori e pass per i quarti di finale [FOTO]

Si è giocato il primo ottavo di finale valido per la Coppa d’Africa, in campo Marocco e Benin che hanno dato vita ad una partita che ha regalato molte sorprese nell’arco dei 120 minuti. Sì perchè la qualificazione si è risolta dopo i calci di rigore, nei 90 minuti risultato fermo sull’1-1, vantaggio a sorpresa del Benin con Adilehou al 53′, poi la reazione del Marocco che trova prima il pareggio al 76′ con En Nesyri, poi al 96′ la grande occasione per ottenere il pass ai quarti di finale ma Ziyech sbaglia un calcio di rigore. Si va dunque ai supplementari ma il risultato non si sblocca, inevitabili dunque i calci di rigore. Vince clamorosamente il Benin che vola ai quarti di finale, per il Marocco decisivi gli errori dal dischetto di Boufal e En Nesyri.