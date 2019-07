Coppa d’Africa, sogno Madagascar: supera il Congo e vola ai quarti di finale

Dopo i successi di Senegal, Benin, Nigeria e Sudafrica si è giocato un altro ottavo di finale valida per la Coppa d’Africa, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva e regala sempre più spettacolo. Nel match di oggi sono scese in campo Madagascar e Congo, due squadre che possono essere considerate sorprese di questa competizione. Non sono bastati 120 minuti per decidere la squadra qualificata ai quarti di finale, la partita si è risolta dopo i calci di rigore. Botta e risposta nel primo tempo Bakambu risponde ad Amada, nella ripresa nuovo vantaggio Madagascar con Andriatsima ma proprio nel finale arriva il nuovo pareggio del Congo con Mbemba. Finisce 2-2, si va ai supplementari ma il risultato non cambia, dopo i calci di rigore a fare festa è il Madagascar che vola ai quarti, Congo eliminato.