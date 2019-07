Coppa d’Africa, la Nigeria chiude al terzo posto: contro la Tunisia decide Ighalo [FOTO]

In attesa della finale che metterà di fronte Senegal ed Algeria si è giocata la gara per il terzo posto della Coppa d’Africa, sono scese in campo la Tunisia e la Nigeria, a spuntarla è stata quest’ultima che ha vinto con il minimo sforzo, 0-1 infatti il risultato finale. La partita è stata equilibrata ma si è subito sbloccata, è stato Ighalo dopo appena tre minuti a realizzare la rete della vittoria e del terzo posto per la Nigeria. Non è mancata la reazione della Tunisia che però è risultata poco lucida in fase realizzativa, alcune occasioni ma senza riuscire ad essere concreata. Finisce 0-1, la Nigeria chiude la competizione al terzo posto, delusione per la Tunisia.