Coppa d’Africa, Costa d’Avorio-Algeria 4-5 dopo i rigori: le Volpi del deserto in semifinale [FOTO]

COPPA D’AFRICA – Dopo Senegal e Nigeria, tocca all’Algeria conquistare un posto nelle semifinali della Coppa d’Africa: piegata ai rigori la Costa d’Avorio per 5-4. A Suez la gara si sblocca dopo venti minuti: Bensebaini mette in mezzo dalla sinistra trovando al centro dell’area Feghouli che di prima intenzione di sinistro, con la complicità di una deviazione, porta avanti le Volpi del Deserto. L’Algeria avrebbe la chance di chiudere i conti a inizio ripresa quando Bounedjah viene steso in area dal portiere ivoriano Gbohouo: sul dischetto va lo stesso attaccante dell’Al Sadd che però centra la traversa. Al 62′ Kodjia entra in area e piazza sul secondo palo il gol dell’1-1. Match che diventa teso, con entrambe le squadre che hanno paura di perdere e allora si finisce ai rigori: M’Bolhi para la conclusione di Bony, Belaili manda sul il palo il penalty che avrebbe chiuso i conti ma Serey Die fa altrettanto e a passare e così l’Algeria che sfiderà la Nigeria. In alto la FOTOGALLERY del match.