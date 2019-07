Coppa d’Africa, la festa dell’Algeria: Bennacer miglior giocatore, delirio in campo [FOTO e VIDEO]

COPPA D’AFRICA – Grande festa per i calciatori e i tifosi dell’Algeria, vincitrice della Coppa d’Africa. I Guerrieri del Deserto hanno battuto 1-0 il Senegal, laureandosi campioni d’Africa per la seconda volta nella loro storia. Al termine della gara è stato ufficializzato il miglior calciatore del torneo. Il premio è andato a Ismael Bennacer, centrocampista dell’Empoli in procinto di passare al Milan. Grande festa al fischio finale con i calciatori algerini in preghiera in campo e i tifosi che hanno festeggiato per le vie di Parigi. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.

