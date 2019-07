Coppa d’Africa, Nigeria-Camerun 3-2: i campioni in carica abdicano [FOTO]

COPPA D’AFRICA – Il Camerun, campione in carica abdica. Lo fa alla fine di una partita ricca di colpi di scena e ribaltamenti di punteggio. Alla fine è la Nigeria a vincere 3-2 e ad andare ai quarti di finale.

Parte bene la Nigeria che pressa e costringe il Camerun a difendersi. Pressione costante che al 19′ porta al gol: mischia in area, ne approfitta Ighalo che, complice la deviazione di Oyongo, batte Onana. A stretto giro di posta ci prova Simon, Onana respinge. Al 41′ arriva improvviso il pareggio del Camerun, che si era reso pericoloso pochissimo fino ad allora: Bahoken si fa trovare pronto sul cross di Bassogog e fa 1-1. Sul finale di primo tempo, il Camerun di Clarence Seedorf opera addirittura il sorpasso: lancio di Banana, sponda di Bahoken e gol di N’Jie.

Nella ripresa parte meglio il Camerun che sfiora il tris con un cross di Bassogog deviato malamente dalla difesa nigeriana. Al 63′ la Nigeria trova il pari: cross di Chukwueze e Ighalo, sulla sponda di Musa, fa 2-2. Passano tre minuti e le Super Aquile ribaltano il punteggio: Ighalo in versione assistman e gol di Iwobi. All’84’ è strepitoso il portiere dell’Ajax, Onana, a salvare ancora sul colpo di testa di un incontenibile Ighalo e a tenere a galla i suoi. Nel finale la Nigeria controlla ed elimina i campioni in carica. In alto la FOTOGALLERY.