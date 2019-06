Coppa d’Africa, Senegal-Algeria 0-1: i guerrieri del deserto a punteggio pieno [FOTO]

COPPA D’AFRICA – Si è appena conclusa Senegal-Algeria, partiva valida per il gruppo C della Coppa d’Africa. L”Algeria vince e vola in testa a punteggio pieno.

Inizia meglio l’Algeria che tiene di più il pallino del gioco. Al 17′ ci prova Bounedjah ma la palla è centrale. Al 24′ si fa vedere Mané, assente alla prima, ma il suo calcio di punizione è alto. Al 28′ l’Algeria si rende pericolosissima in contropiede ma non riesce a passare. L’arbitro, incredibilmente, non concede il time-out per il caldo (il famoso cooling break), nonostante si gioco sotto un sole cocente. Al 51′ Belaïii su assit di Feghouli si inventa il gol del vantaggio con un bellissimo destro a giro all’incrocio. Al 61′ l’Algeria sfiora il raddoppio con Bounedjah che calcia fuori di un nulla. Al 71′ è Mahrez ad andare ad un passo dallo 0-2. Al 79′ si rifà vivo il Senegal con Sabaly che va vicino al pari. Nel finale il Senegal tenta l’assalto ma non riesce a sfondare. Alle 22 si gioca Kenya-Tanzania.

Classifica: Algeria 6 punti; Senegal 3; Tanzania, Kenya 0.