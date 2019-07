Coppa d’Africa, Uganda-Senegal 0-1: Mané regala i quarti ai Leoni della Teranga [FOTO]

COPPA D’AFRICA – E’ il Senegal la seconda qualificata ai quarti di Coppa d’Africa. La squadra guidata da Mané vince 1-0, grazie al gol del giocatore del Liverpool.

Primi minuti di gara molto nervosi: tanti falli, poco gioco. Al 15′ il Senegal passa in vantaggio con Sadio Mané: bella conclusione di sinistro sul palo lontano a battere il portiere ugandese. Le Gru rispondono con Okwi che scarica un missile dalla distanza, attento Gomis a respingere. Al 29′ è ancora Okwi a sfiorare il gol con un colpo di testa. Al 37′ ci prova Sarr di testa, palla alta. Sul finire del primo tempo è il solito, scatenato Okwi ad andare vicino al pari.

Al 59′, l’arbitro fischia un calcio di rigore al Senegal per il fallo di Onyango su Mané. Dal dischetto va lo stesso attaccante del Liverpool, che si fa parare il tiro. Ritmi che si abbassano nella parte centrale del secondo tempo. All’80’ è l’Uganda a sfiorare il pareggio con la punizione calciata da Kateregga, ma Gomis si salva. L’assalto delle Gru nel finale non porta a nulla. I Leoni della Teranga vanno ai quarti, l’Uganda esce a testa altissima. In alto la FOTOGALLERY.