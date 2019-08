Coppa di Germania, Bayern avanti senza problemi: Wolfsburg ok ai supplementari [FOTO]

Bayern Monaco avanti con facilità in Coppa di Germania. La squadra di Kovac si impone 3-1 in casa dell’Energie Cottbus grazie alle reti di Lewandowki, Coman e Goretzka. Avanti, ma solo dopo i supplementari, il Wolfsburg che si impone 5-3 (3-3 al 90′) in casa dell’Hallescher. Avanti anche il Karlsruher (2-0 all’Hannover) e lo Stoccarda (1-0 in casa del Rostock). In alto la FOTOGALLERY.