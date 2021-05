Coppa Italia, il nuovo format scatena il caos: il precedente della Superlega ed i meme [FOTO]

La riforma della Coppa Italia ha portato tantissime reazioni. Nella giornata di ieri è andato in scena il Consiglio di Lega che ha confermato la svolta: parteciperanno solo 40 squadre, 20 club di Serie A e 20 di B, escluse le squadre del campionato di Serie C. Il web si è scatenato, la decisione di penalizzare le compagini più deboli a favore di quelle più forti non è andata giù alla maggior parte dei tifosi che hanno manifestato tutto il disappunto.

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta ha commentato così la decisione: “Leggo che stanno decidendo di fare la prossima Coppa Italia di calcio senza squadre di Serie C. Un errore grave. Nel resto d’Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è bastata la lezione della SuperLega?”. Il calcio è sempre meno romantico, a vantaggio dell’aspetto economico. I campionati minori sono sempre più messi da parte: è questo il pensiero di tantissimi utenti. Sono stati pubblicati anche alcuni meme, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.