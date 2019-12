Coreografia Genoa-Sampdoria, spettacolo mozzafiato per il ‘Derby della Lanterna’ [FOTO e VIDEO]

Coreografia Genoa-Sampdoria – Si sta giocando l’anticipo serale valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Sampdoria in un match che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre stanno disputando una stagione veramente deludente e sono in lotta per evitare la retrocessione. Grande spettacolo sugli spalti, da una parte e dall’altra: in Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, centinaia di bandiere e fuochi d’artificio rossi e blu con uno striscione enorme dedicato, in negativo, al presidente Preziosi “se non ci fossi tu sarebbe sempre cosi’. Preziosi vattene!!!”; poi nei distinti la riproduzione di uno dei simboli della città, l’antica Porta Soprana, accompagnata dal disegno di centinaia di soldati medievali colorati di rossoblù e con la scritta “onora la maglia, vinci la battaglia”. Per la Sampdoria invece decine di bandiere. In alto la fotogallery, in basso il video.