Coreografia Inter-Juventus, spettacolo a San Siro [FOTO]

COREOGRAFIA INTER-JUVENTUS – E’ da poco iniziata Inter-Juventus, l’attesissimo Derby d’Italia. Le due squadre vorranno regalare spettacolo in campo. Intanto i tifosi hanno iniziato a regalare immagini mozzafiato sugli spalti. Una splendida coreografia della Curva Nord nerazzurra e un colpo d’occhio straordinario con lo stadio “Giuseppe Meazza” tutto esaurito. La Curva Nord ha esposto, al fischio d’inizio, l’immagine del Meazza su sfondo nerazzurro e i ritratti degli ultras e la scritta: “Curva Nord Milano 1969-2019, cinquant’anni”. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.