Coreografia Lazio-Inter, l’Olimpico è uno spettacolo: anche la Curva è da scudetto [FOTO]

Coreografia Lazio-Inter – Attesa finita. Si sta giocando il big match valido per il campionato di Serie A, un vero e proprio scontro per lo scudetto tra due squadre che stanno disputando una stagione veramente incredibile. In campo ci sono Lazio e Inter, la squadra di Conte può essere considerata una vera e propria sorpresa ma la stagione disputata fino al momento dai biancocelesti rappresenta un miracolo sportivo. Nel frattempo grandi emozioni prima del match, romanticismo con una proposta di matrimonio, poi a scatenarsi sono stati i tifosi. Spettacolo mozzafiato, i supporter biancocelesti si confermano davvero incredibili quando si tratta di coreografie. Poi l’inizio del match con i primi minuti che preannunciano una partita scoppiettante. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della coreografia.