Coreografia Lazio-Verona, le luci formano l’aquila: lo spettacolo è mozzafiato [FOTO]

COREOGRAFIA LAZIO-VERONA – Si sta giocando il recupero valido per il campionato di Serie A, in campo Lazio e Verona, stagione veramente impressionante per la squadra di Simone Inzaghi, molto bene anche gli uomini di Juric che sono già vicini all’obiettivo salvezza. I biancocelesti sono in lotta per lo scudetto, si preannuncia una corsa a tre con Juventus e Inter, fondamentali le prossime partite e le competizioni europee possono togliere energie a bianconeri e nerazzurri. Nel frattempo spettacolo mozzafiato all’Olimpico con i tifosi della Lazio che si confermano ‘esperti’ dal punto di vista delle coreografie, le luci in Curva formano l’aquila, lo spettacolo è veramente da stroppicciarsi gli occhi. La Lazio sogna anche per merito dei suoi tifosi. In alto la fotogallery con le immagini della coreografia.