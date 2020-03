Coronavirus, l’appello della sexy tifosa: “cerco un uomo per divertirmi tre mesi in quarantena” [FOTO]

Gli aspetti positivi della quarantena, rimanere a casa diventa sempre più difficile ma in compagnia di una ragazza come Maria Liman sarebbe sicuramente meno complicato. L’ex modella di Playboy e grande tifosa del Chelsea si trova al momento a Londra, e come riporta il Sun ha deciso di lanciare un appello.

“Sto cercando un partner adorabile per passare i prossimi tre mesi in isolamento e divertirsi insieme in quarantena. La Bella Addormentata sta aspettando il suo principe. Dov’è questo bello e coraggioso uomo che sconfiggerà il virus e mi salverà? Per favore, sbrigati! Tutte le scorte che ho fatto un mese fa si sono esaurite in un paio di serate. Come pensi di passare questo periodo indimenticabile?”. In alto ecco la sexy fotogallery.