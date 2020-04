Coronavirus, la conferenza stampa di Conte in netto ritardo: “alle 17 io vado a fare la spesa”

L’Italia è in attesa per la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. L’argomento principale è ovviamente l’emergenza Coronavirus, il nostro paese (ma come tutto il mondo) sta vivendo un momento molto delicato sia dal punto di vista della sanità che da quello economico. L’appuntamento era fissato per le ore 14, all’ordine del giorno sicuramente il Mes dopo le ultime voci che sono circolate, ma probabilmente anche sulla proroga delle restrizioni anche dopo Pasqua. Ma la conferenza non è ancora iniziata, il premier è in netto ritardo rispetto all’orario annunciato, non arriva alcun tipo di notizia. Ovviamente i social come al solito si sono scatenati, in alto la fotogallery con tutte le immagini dal web.